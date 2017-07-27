Опрос: россияне стали больше доверять банкам и кредитам

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Жители России стали больше доверять банкам и кредитам. Согласно опросу ВЦИОМ, в настоящее время 54% россиян готовы хранить накопления в кредитных организациях, тогда как в прошлом году так считали лишь 33% опрошенных.

Согласно исследованию ВЦИОМ, в настоящее время 54% россиян готовы хранить накопления в банках, тогда как в прошлом году так считали лишь 33% опрошенных. Кроме того, выросло и доверие людей к кредитам, пишет газета "Известия".

Также до годового максимума вырос индекс потребительского доверия. Жители нашей страны стали позитивнее оценивать свои возможности по приобретению товаров. Почти треть опрошенных считает, что сейчас благоприятное время для совершения крупных покупок.

"Это означает, что, несмотря на усталость от кризиса, люди видят позитивные изменения. Наблюдаемый в последнее время рост розничного товарооборота носит не конъюнктурный, а системный характер", - сказал ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

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