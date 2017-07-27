Авиакомпания Delta извинилась перед снятым с рейса россиянином

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Американская авиакомпания Delta Airlines, которая сняла с рейса россиянина за "оккупацию Крыма", принесла свои извинения за инцидент. Представитель компании обещал тщательно изучить произошедшее.

Авиакомпания Delta Airlines извинилась перед россиянином Андреем Ереминым, которого ранее высадили из самолета в Сиэтле за "оккупацию Крыма", сообщает РИА Новости.

"Пожалуйста, примите наши извинения за события, которые вы описали по телефону. Мы очень серьёзно принимаем вашу озабоченность, о которой вы сказали, и сейчас расследуем это", - говорится в ответе авиакомпании.

Представитель Delta Airlines обещал тщательно изучить все факты произошедшего, но на это понадобится некоторое время.

Ранее Еремин сообщил, что намерен подать в суд на перевозчика за причинение морального ущерба.

26 июля Еремин сообщил в своем Facebook, что его сосед по самолету, следующего рейсом "Сиэтл-Атланта", отказался лететь рядом с ним из-за того, что Еремин якобы является "оккупантом Крыма, как и другие российские граждане". Авиакомпания Delta Airlines поддержала точку зрения соседа и высадила россиянина с самолета.

При этом авиакомпанния заявила, что пассажир был снят с рейса из-за нарушения правил безопасности. В авиакомпании рассказали, что Еремин опоздал на рейс, вломился в закрытую дверь, после чего сработала система сигнализации. Его допросили, а затем перенесли бронирование на более поздний рейс.

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