Археологи нашли в Крыму "могилу инопланетянина"

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На античном некрополе Кыз-Аул на востоке Крыма обнаружили захоронение II века нашей эры. Участники археологической экспедиции окрестили место "могилой инопланетянина". В земле нашли останки ребенка, погребенного по варварской традиции – у него был сильно деформирован череп.

В Крыму нашил захоронение ребенка, у которого был искусственно деформирован череп. Находку датируют II веком нашей эры. Раскопки проводили на античном некрополе Кыз-Аул на востоке полуострова.

Как сообщили в фонде "Археология", участники экспедиции окрестили место "могилой инопланетянина". "Для сторонников палеоконтакта подобного рода черепа являются неопровержимым доказательством контакта с пришельцами", - отмечают ученые.

Деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации.

Рядом со скелетом ребенка обнаружены лепной сосуд, мелкие бусины пастового стекла и браслет медного сплава.

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