ФСБ накрыла в ЦФО группу неонацистов-торговцев оружием

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ФСБ пресекла деятельность группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту оружия в Центральном федеральном округе. При обыске у них изъяли десятки единиц огнестрельного оружия и три килограмма тротила.

В Московском регионе поймана банда неонацистов, причастных к незаконному обороту оружия. Об этом в четверг сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет "Интерфакс".

Операция по задержанию проходила 25-26 июля в Москве и Подмосковье. Задержан организатор преступной группы и его сообщники. При обыске у них изъяли изъяли пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата "Калашникова", 37 пистолетов и револьверов, ручные осколочные гранаты и три килограмма тротила. Кроме того, найдено большое количество частей и комплектующих к оружию и свыше 1500 патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконном изготовлении оружия.