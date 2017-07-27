Визу во Францию можно будет получить за два дня

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Власти Франции планируют сократить до двух суток срок выдачи туристических виз гражданам ряда стран, из которых идет наиболее заметный поток туристов, включая Россию. Изменения в процедуре оформления виз стартуют с 1 ноября 2017 года.

Власти Франции намерены сократить срок выдачи туристических виз гражданам иностранных государств, включая Россию, заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.

Как передает Reuters, процедуру выдачи виз Франция ускорит для стран, из которых идет наиболее заметный поток туристов. Кроме того, премьер назвал важным сокращение времени на прохождение паспортного контроля в крупнейших аэропортах страны.

Переход на новый срок оформления виз начнется 1 ноября 2017 года для России, Таиланда, Филиппин, Камбоджи, Лаоса, Бирмы, Индии и Индонезии. С 30 июня 2018 года режим распространится на Саудовскую Аравию и Вьетнам.

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