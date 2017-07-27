10:12, 27 июля 2017

В День города в Москве поженятся более 1,5 тысячи пар

Теги:  Общество  праздник  свадьба  москва  загс

Свыше полутора тысяч пар сыграют свадьбу в День города в столице. Во время церемонии бракосочетания 8 и 9 сентября в загсах будет играть гимн Москвы.

Более полутора тысяч пар поженятся во время празднования Дня города в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"По случаю празднования 870-летия Москвы столичные загсы поженят более полутора тысяч пар. В этом году торжественные церемонии бракосочетания проведут 8 и 9 сентября. В эти дни в столичных загсах будет звучать гимн города", - говорится в сообщении.

Акция "Гимн Москвы – ко дню рождения семьи" пройдет в День города уже в четвертый раз.

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