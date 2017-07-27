Теги: В мире китай ядерная программа сша флот

Тихоокеанский флот США готов нанести ядерный удар по Китаю, если поступит соответствующий приказ Дональда Трампа. По словам адмирала Скотта Свифта, каждый американский солдат давал клятву подчиняться приказам верховного главнокомандующего.

Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что американские корабли готовы нанести ядерный удар по Китаю в случае соответствующего приказа президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время конференции по безопасности в австралийском университете один из ученых спросил Свифта о том, выполнил бы он приказ о нанесении ядерного удара по Китаю на следующей неделе, если бы Трамп издал его. Командир флота сказал: "Ответ – да".

При этом Свифт отметил, что каждый американский солдат давал клятву подчиняться приказам верховного главнокомандующего. Адмирал также добавил, что могут возникнуть серьезные проблемы, если действия военных выходят из-под контроля властей.

Читайте также:

В День города в Москве поженятся более 1,5 тысячи пар

Визу во Францию можно будет получить за два дня

Археологи нашли в Крыму "могилу инопланетянина"

ФСБ накрыла в ЦФО группу неонацистов-торговцев оружием

Авиакомпания Delta извинилась перед снятым с рейса россиянином