Прокуратура: обвиняемая по делу о ДТП в Балашихе мешала следствию

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31-летняя Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, препятствовала проведению расследования, именно это было учтено при изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на арест. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП в Балашихе и передала его в суд.

Обвиняемая по делу о резонансном ДТП в Балашихе Ольга Алисова препятствовала проведению следствия, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Ведомство отметило, что именно это учитывалось при изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на арест.

Прокуратура сочла достаточными доказательства о виновности Алисовой и передало дело в Железнодорожный городской суд. Женщина свою вину не признала и подала апелляцию на арест. 27 июля Мособлсуд рассмотрит ее обращение.

Следствие о халатных действиях эксперта, выявившего алкоголь в крови ребенка, продолжается.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Ольга Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, сбила насмерть шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза обнаружила высокую концентрацию алкоголя в крови мальчика. Этот результат подтвердил повторный анализ. По факту экспертного заключения в СКР возбуждено уголовное дело о халатности.Родители погибшего ребенка факт наличия алкоголя в крови не признают. По обоим делам отец мальчика признан потерпевшим.

7 июля суд арестовал Ольгу Алисову до 15 сентября.