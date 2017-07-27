Четыре человека погибли в ДТП с автобусом с детьми на Кубани

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В Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились дети. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще восемь доставлены в больницу. Среди детей погибших и пострадавших нет.

Страшная авария произошла в Краснодарском крае с участием пассажирского автобуса, в котором находилась группа детей. Четыре человека погибли и восемь госпитализированы, передает "ТВ Центр".

ДТП произошло недалеко от Керченской переправы. Рейсовый автобус направлялся из Крыма в Анапу, в его салоне находились 32 пассажира. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение. Водитель автобуса попытался уйти от удара и врезался в стоящий на обочине грузовик. Он и еще трое человек из легковушки скончались на месте.

По последней информации, детей среди погибших и пострадавших нет.