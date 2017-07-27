Парламент Израиля принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая

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В Израиле 9 мая стал официальным днем празднования Дня Победы над нацистской Германией. Такое решение принял парламент страны.

В Израиле теперь будут официально отмечать девятого мая День Победы над нацисткой Германией. Государственный статус праздника утвердил парламент страны, сообщает "ТВ Центр".

Закон предписывает в этот день проводить памятные мероприятия, в том числе массовое шествие в Иерусалиме, а также организовывать специальные занятия в школах и армейских частях.

Документ, по сути, закрепил давно сложившуюся в стране традицию. В Израиле, как и в России, принято отмечать разгром нацисткой Германии именно 9 мая, а не 8-го, как это делают в европейских странах.