Порошенко обвинили в расправе над политическими оппонентами

Михаил Саакашвили намерен бороться за право вернуться на Украину, несмотря на решение киевских властей. Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области лишили украинского гражданства накануне. Саакашвили в своём видеообращении заявил, что сделает всё возможное, чтобы не стать беженцем.

"Политический бомж" - именно так теперь называют Михаила Саакашвили в прессе. Лишенный гражданства политик угрожает своим оппонентам из американского подполья. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Я живу в Украине уже более 13 лет, я участвовал в трех революциях: революции на граните и двух майданах! У меня только одно гражданство - украинское и им не удастся меня его лишить! Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!" – заявляет он.

Президент Петр Порошенко издал указ о лишении гражданства Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, когда тот находился в США. Формальная причина - предоставление ложных сведений при получении паспорта в 2015 году. Саакашвили написал, что не находится под следствием, хотя в Грузии его арестовали заочно. Эксперты уверены - именно просьба грузинских властей стала решающим доводом.

Впрочем, политические оппоненты Порошенко уверены, что президент таким грязным методом убрал с политической арены своего конкурента. И это при том, что изначально Саакашвили представляли, как соратника президента и друга. Его назначили главой Одесской области. Правда, уже через пол года грузинский политик ушел в отставку, заявив что не может бороться с коррупцией, когда к ней причастны первые лица страны. Российский премьер Дмитрий Медведев назвал эту ситуацию - трагикомедией.

"Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on", - написал он в Facebook.

В партии Саакашвили "Движение новых сил" расценили действия властей против их лидера, как нарушение не только украинского, но и международного права. Многие восприняли решение Порошенко, как крах демократии на Украине и конец нынешней власти.

"Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какова цена вашим обещаниям "жить по-новому". Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!" – заявил Саакашвили.

Саакашвили обещал сидеть в Киеве даже без гражданства. И просто ходить по Майдану. Правда, возвращение на Украину для него теперь большой риск. Все может закончиться выдворением в Грузию, где он находится в розыске. Поэтому вероятнее всего, уверены эксперты, эпатажные выходки политика украинцы теперь смогут наблюдать только в интернете.

Никита Васильев, "ТВ Центр".