В Нижегородской области бойцовская собака откусила ухо девушке

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В Нижегородской области бойцовская собака напала на девушку. Соседский пёс откусил ей ухо и разорвал ногу. Потребовалась срочная госпитализация. По словам пострадавшей, хозяин кане-корсо наблюдал за происходящим со стороны.

Настя нянчит на руках восьмимесячную дочку. Несколько дней, что девушка провела в больнице, они впервые расстались. Когда всё страшное позади, одно не дает покоя - не хватает храбрости заглянуть под повязку.

"Врачи сказали - оторвали ухо", - рассказывает Анастасия Вялова.

Еще огромная гематома в полбедра и следы зубов. Такие раны нанесла Насте соседская собака, передает "ТВ Центр". Свидетели и участники этой истории до сих пор спокойно рассказывать об этом не могут. Собака держит в страхе всю улицу. Дом, где произошло нападение на девушку, местные жители обходят стороной.

Окраина Кстова. Одна дорога, по которой горожане ходят на работу, водят детей в сад, спешат по делам. В конце улицы - магазины и учреждения. В выходные здесь многолюдно. Дети катаются на велосипедах, играют. Обычной дорогой возвращалась и Настя. Но дойти до дома девушка не успела. Без каких-либо причин на нее набросилась огромная собака.

"Выбежала случайно на крик, и увидела: прямо посреди дороги, на проезжей части, напротив 12 дома лежит молодая женщина. Вся покусанная - ухо все изорвано у нее№, - рассказывает соседка Татьяна Жеребцова.

Хозяин был нетрезв. Как собака напал на девушку, видел, вот только помогать не спешил.

"Уже когда я начала кричать, хозяин подошел, оттаскивать начал. Он опять ко мне. Он его за калитку затащил, ко мне подошел. Поднимает меня и говорит: "Ты упала, доченька? Иди домой. Ты головой ударилась", - рассказывает Анастасия.

Соседи вызвали скорую, раны обработали, пострадавшую госпитализировали. В больнице Анастасия Вялова написала заявление в полицию. Соседи рассказывают, что владелец собаки - человек непредсказуемый. Собака не знает команд, не слушается, ее держат без поводка и намордника. Разрешают выбегать на проезжую часть. Да и случаи нападения на людей уже были.

Собаку породы кане-корсо владелец завел 3 месяца назад. И все это время люди живут в страхе. Предки этой породы - древнеримские боевые собаки. Их называют телохранителями и охранниками владений. Собаки быстро реагируют на реальную опасность, имеют сильные челюсти и железную хватку. В то же время, если собаку дрессировать и воспитывать, то представители породу кане-корсо - добродушные и послушные няньки.

Семье Анастасии Вяловой официальных извинений владелец собаки не принёс. Девушка надеется на справедливость и готовится к пластической операции.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".