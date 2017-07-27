Собянин осмотрел новое футбольное поле СШОЛ №27 "Сокол"

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Сергей Собянин в четверг осмотрел новое футбольное поле спортивной школы Олимпийского резерва №27 "Сокол". По его словам, в Москве футбол является одним из самых популярных видов спорта.

В этом году в Москве построят ещё 5 новых футбольных полей. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра школы олимпийского резерва №27 "Сокол" в центре столицы, передает "ТВ Центр". Здесь тренируют юных футболистов. Мэр лично пообщался с ребятами.

На территории расположен огромный стадион с искусственным покрытием и подогревом. Это позволяет проводить занятия практически круглый год. Для зрителей предусмотрены трибуны на 250 мест.

"В Москве футбол является одним из самых популярных видов спорта. Здесь присутствуют и профессиональные клубы, и десятки тысяч любителей футбола, которые занимаются на сотнях различных площадок. Мы приняли год тому назад программу строительства 11 крупных стадионов, почти практически профессиональных полей, таких вот, как здесь, на "Соколе", - сказал Собянин.