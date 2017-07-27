В Москве ограничат продажу алкоголя в День города

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В местах массовых мероприятий в столице ко Дню города будет ограничена продажа алкоголя. Кроме того, с 9 по 10 сентября на различных площадках будут дежурить около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

В День города в столице будет ограничена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Обращаем внимание, что в местах массового скопления граждан будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в выходные дни с 9 по 10 сентября в местах проведения массовых мероприятий будут дежурить около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

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