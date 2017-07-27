Леопард покусал девочку в контактном зоопарке Саратова

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В одном из контактных зоопарков Саратова леопард укусил пятилетнюю девочку. В настоящее время ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Полиция начала проверку.

Полиция Саратова начала проверку по факту нападения леопарда на ребенка в контактном зоопарке, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел 26 июля в ТЦ "Манеж" на проспекте Кирова. Сообщается, что животное укусило пятилетнюю девочку, когда та решила с ним поиграть.

Ребенка госпитализировали в 3-ю клиническую больницу города в состоянии средней степени тяжести.

Это уже не первый инцидент в Саратовской области, связанный с нападением диких животных на детей. 25 апреля 15 летнего подростка покусала львица.

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