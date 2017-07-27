Генпрокуратура признала нежелательной деятельность 10 "иностранных агентов"

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Сотрудники Генпрокуратуры наладили работу по выявлению зарубежных НКО, чья деятельность наносит ущерб безопасности и интересам России. Как заявил глава ведомства Юрий Чайка, нежелательными признаны десять "иностранных агентов".

Прокуратура наладила работу по признанию нежелательной деятельности на территории России иностранных некоммерческих организаций, чья деятельность угрожает национальной безопасности России. В списке – десять "иностранных агентов", рассказал генпрокурор Юрий Чайка.

Говоря о работе ведомства в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, Чайка отметил, что за минувшее полугодие усилено взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга в целях пресечения фактов финансирования террористов, передает "Интерфакс".

Закон об иностранных агентах был принят в 2012 году. Он обязывает НКО, занимающиеся политикой и получающие средства из-за рубежа, получать статус "иностранного агента". В результате нежелательными признали некоторые правозащитные организации, деятельность которых Минюст счел политической.

В июне 2014 года был подписан закон, упрощающий процедуру включения некоммерческих организаций в реестр иностранных агентов. Закон дает Минюсту полномочия на включение НКО в реестр, даже если сама организация не подала заявления об этом.

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