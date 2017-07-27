Россию обвинили в шпионаже за кампанией Макрона через Facebook

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Российские спецслужбы следили за предвыборной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона через подставные аккаунты в Facebook. Они представлялись друзьями помощников Макрона и пытались выведать персональную информацию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Российская разведка использовала около 20 поддельных аккаунтов в Facebook, чтобы шпионить за предвыборной программой президента Франции Эммануэля Макрона, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на конгрессмена США и еще двух человек, знакомых с ситуацией.

Агенты представлялись как друзья друзей помощников Макрона и пытались выведать персональную информацию.

В Facebook подтвердили агентству, что во время президентской кампании во Франции обнаружили "шпионские" аккаунты и деактивировали их. Сотрудники компании утверждают, что операцией занимались хакеры из группировки Fancy Bear, которая, возможно, связана с Россией.

Обвинения в адрес неких российских хакеров озвучивал в ходе президентской кампании глава избирательного штаба Макрона Ришар Ферран. По его мнению, Россия оказывала поддержку "пророссийским кандидатам".

Впоследствии, глава французского агентства безопасности информационных систем Гийом Пупар заявил, что нет доказательств вмешательства российских хакеров в президентские выборы во Франции.

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