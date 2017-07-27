МЧС заявило о неактуальности прогноза об ухудшении погоды в Москве
Экстренное предупреждение МЧС России об ухудшении погоды в столице уже неактуально. Об этом заявил дежурный офицер ЦУКС Николай Смирнов. По его словам, предупреждение о плохих погодных условиях было актуально в течение одного-двух часов ночью.
Дежурный офицер ЦУКС Николай Смирнов заявил, что экстренное сообщение от МЧС об ухудшении погоды уже неактуально. Об этом сообщает РБК.
"Это было актуально буквально в течение одного-двух часов ночью, как пришло это предупреждение от Центрального УГМС. Этот фронт уже ушел, и больше экстренных предупреждений не было", - сказал Смирнов.
Ранее московское управление МЧС предупредило жителей и гостей столицы о резком ухудшении погодных условий 27 июля. Сообщалось, что в Москве выпадет град и пройдет гроза с дождем.
Читайте также:
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность 10 "иностранных агентов"
Леопард покусал девочку в контактном зоопарке Саратова
В Москве ограничат продажу алкоголя в День города
Парламент Израиля принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая