МЧС заявило о неактуальности прогноза об ухудшении погоды в Москве

Теги: мчс москва Погода

Экстренное предупреждение МЧС России об ухудшении погоды в столице уже неактуально. Об этом заявил дежурный офицер ЦУКС Николай Смирнов. По его словам, предупреждение о плохих погодных условиях было актуально в течение одного-двух часов ночью.

Дежурный офицер ЦУКС Николай Смирнов заявил, что экстренное сообщение от МЧС об ухудшении погоды уже неактуально. Об этом сообщает РБК.

"Это было актуально буквально в течение одного-двух часов ночью, как пришло это предупреждение от Центрального УГМС. Этот фронт уже ушел, и больше экстренных предупреждений не было", - сказал Смирнов.

Ранее московское управление МЧС предупредило жителей и гостей столицы о резком ухудшении погодных условий 27 июля. Сообщалось, что в Москве выпадет град и пройдет гроза с дождем.

Читайте также:

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность 10 "иностранных агентов"

Леопард покусал девочку в контактном зоопарке Саратова

В Москве ограничат продажу алкоголя в День города

Парламент Израиля принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая