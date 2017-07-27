Хоккеист Овечкин возглавил рейтинг знаменитостей Forbes

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Хоккеист Александр Овечкин возглавил рейтинг Forbes российских знаменитостей. На втором месте расположился Филипп Киркоров, на третьем - Григорий Лепс. Место в рейтинге обеспечивают три фактора: годовой доход, внимание в СМИ и популярность в интернете.

Хоккеист Александр Овечкин возглавил в 2017 году рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes. Его доход составил 14 миллионов долларов.

На втором месте оказался певец Филипп Киркоров с 7,4 миллиона долларов, на третьем – певец Григорий Лепс, заработавший за год 6 миллионов долларов.

В пятерку лидеров вошли также эстрадные исполнители Тимати и Дима Билан. Лидер прошлогоднего рейтинга Мария Шарапова опустилась на 19 место из-за скандала с употреблением допинга.

Замыкают топ-50 знаменитостей актеры Евгений Миронов, Данила Козловский и Владимир Машков.

Место в рейтинге обеспечивают три фактора: годовой доход, внимание в СМИ и популярность в интернете.

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