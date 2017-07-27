Россиян могут освободить от поверки счетчиков воды в 2018 году
В Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге в ближайшее время проведут эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды. Если все пройдет успешно, то в 2018 году данная программа может быть реализована на территории всей страны.
Жителей России могут освободить от обязательной поверки водосчетчиков в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Росстандарта Алексея Абрамова.
"Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, во-вторых, если мы будем работать не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией, это будет быстрее. Как нам кажется, это позволит исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке", - сказал Абрамов.
Он отметил, что в ближайшее время эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды проведут в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. По словам Абрамова, если все пройдет успешно, то в следующем году можно будет реализовать данную программу на территории всей страны.
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