Россиян могут освободить от поверки счетчиков воды в 2018 году

Теги: Общество вода россия

В Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге в ближайшее время проведут эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды. Если все пройдет успешно, то в 2018 году данная программа может быть реализована на территории всей страны.

Жителей России могут освободить от обязательной поверки водосчетчиков в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Росстандарта Алексея Абрамова.

"Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, во-вторых, если мы будем работать не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией, это будет быстрее. Как нам кажется, это позволит исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке", - сказал Абрамов.

Он отметил, что в ближайшее время эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды проведут в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. По словам Абрамова, если все пройдет успешно, то в следующем году можно будет реализовать данную программу на территории всей страны.

Читайте также:

Хоккеист Овечкин возглавил рейтинг знаменитостей Forbes

В Севастопольской бухте готовятся к параду ко Дню ВМФ

Россию обвинили в шпионаже за кампанией Макрона через Facebook

Порошенко обвинили в расправе над политическими оппонентами

МЧС заявило о неактуальности прогноза об ухудшении погоды в Москве