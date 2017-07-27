В Волгограде памятный парк заменят парковкой к ЧМ-2018
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Парк сталинградских вдов у Мамаева кургана вырубили ради автостоянки на 239 машиномест к ЧМ-2018. Об этом сообщил представитель комитета архитектуры областной администрации местным журналистам. Все деревья были вырублены еще в понедельник.
Парк сталинградских вдов, находящийся у Мамаева кургана в Волгограде, вырубили, чтобы на освободившемся месте сделать автомобильную стоянку. Как пишет "Блокнот Волгограда", эту информацию изданию официально подтвердили в комитете архитектуры областной администрации.
Все деревья были вырублены еще в понедельник. Тогда власти объяснили свое решение реконструкцией к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Как теперь отчитались в комитете, неподалеку от мемориального комплекса появится автостоянка на 239 машиномест. Сам парк заменят "дизайнерским". Какую-то часть этой зоны отдадут под выставку военной техники.
Парк сталинградских вдов – зеленая зона, которую волгоградцы начали высаживать еще в 1965 году. Парк был создан до открытия мемориала на Мамаевом кургане. Первое дерево в этом парке посадила женщина в память о своем муже, геройски погибшем при обороне Сталинграда. Вслед за ней здесь начали сажать деревья сотни горожан.
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