В Волгограде памятный парк заменят парковкой к ЧМ-2018

Теги: Общество парковка волгоград парк чм-2018

Парк сталинградских вдов у Мамаева кургана вырубили ради автостоянки на 239 машиномест к ЧМ-2018. Об этом сообщил представитель комитета архитектуры областной администрации местным журналистам. Все деревья были вырублены еще в понедельник.

Парк сталинградских вдов, находящийся у Мамаева кургана в Волгограде, вырубили, чтобы на освободившемся месте сделать автомобильную стоянку. Как пишет "Блокнот Волгограда", эту информацию изданию официально подтвердили в комитете архитектуры областной администрации.

Все деревья были вырублены еще в понедельник. Тогда власти объяснили свое решение реконструкцией к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как теперь отчитались в комитете, неподалеку от мемориального комплекса появится автостоянка на 239 машиномест. Сам парк заменят "дизайнерским". Какую-то часть этой зоны отдадут под выставку военной техники.

Парк сталинградских вдов – зеленая зона, которую волгоградцы начали высаживать еще в 1965 году. Парк был создан до открытия мемориала на Мамаевом кургане. Первое дерево в этом парке посадила женщина в память о своем муже, геройски погибшем при обороне Сталинграда. Вслед за ней здесь начали сажать деревья сотни горожан.

Читайте также:

На матчи ЧМ-2018 будут раздавать бесплатные билеты

Знаменитые грифоны в Петербурге будут восстановлены к ЧМ-2018

Центробанк выпустил памятные монеты в честь ЧМ-2018

Медведев потребовал к ЧМ-2018 расширить столичные аэропорты