Потанин выиграл суд с бывшей женой о взыскании 850 млрд рублей

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Суд отклонил иск экс-супруги главы "Норникеля" Натальи Потаниной о взыскании с бывшего мужа 850 миллиардов рублей. Суд вынес решение об отказе в связи с истечением срока давности. В конце мая суд отклонил ее иск на 215 миллиардов рублей.

Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывшей супруги главы "Норникеля" Натальи Потаниной о взыскании с бизнесмена 850 миллиардов рублей за раздел акций трех компаний, передает "Интерфакс".

"Суд вынес решение об отказе в исковых требованиях в связи с истечением срока давности", - сообщили в суде.

Защита Потаниной заявила, что обжалует решение суда.

В мае 2017 года суд отклонил аналогичный иск Натальи Потаниной о взыскании с экс-супруга 215 миллиардов рублей.

Как сообщает РИА Новости, процессы о разделе имущества бывших супругов проходят в закрытом режиме. Ранее суд уже разделил имущество между бывшими супругами, но решение касалось только недвижимости и банковских счетов, акции оно не затронуло.

Владимир Потанин развелся с Натальей в феврале 2014 года. 56-летний миллиардер занимает четвертое место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2016". Состояние оценивается в 12,1 миллиарда долларов.