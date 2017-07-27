Савченко заявила о претензиях на пост президента Украины

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Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что будет принимать участие в выборах президента Украины. По ее словам, она готова возглавить страну, если народ ее поддержит. Выборы президента Украины должны состояться в 2019 году.

Надежда Савченко намерена участвовать в выборах президента Украины. Об этом она заявила в интервью изданию "Главком".

"Для участия в президентской кампании, в действительности, нужно немного: 2,5 миллиона гривен, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство", - рассказала она.

Также украинский депутат рассказала, что приняла бы участие и в парламентских выборах, если бы они проходили сейчас. При этом в свою партию Савченко не взяла бы Михаила Саакашвили, Арсения Яценюка и экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

"Я декларирую такую концепцию: люди, которые были во власти, больше не должны там быть. Люди, которые были депутатами хоть в одном созыве, больше не должны быть депутатами никогда. Они могут быть советниками, помощниками депутатов", - подчеркнула народный депутат.

Выборы президент Украины должны состояться в 2019 году.