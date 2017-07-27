Тверскую улицу в Москве перекроют с 5 по 7 августа

Теги: Москва перекрытие тверская

В первые выходные августа будет перекрыто автомобильное движение на Тверской, 1-й Тверской-Ямской улицах и на площади Тверская Застава. Эти ограничения введены для того, чтобы уложить асфальт ровным ковром и без спаек.

С 00:00 5 августа по 05:00 7 августа будет перекрыто движение транспорта на Тверской (от Пушкинской до Триумфальной площади), 1-й Тверской-Ямской улицах и на площади Тверская Застава. Это необходимо для того, чтобы уложить асфальт ровным ковром, без спаек.

"Общая площадь верхнего слоя асфальтобетонного покрытия составит 41 тысячу квадратных метров, длина участка - 1,6 километра", - рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги".

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, для укладки асфальта будут задействованы 450 единиц техники и более 340 человек. Также понадобится около 8,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

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