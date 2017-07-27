Электронные визы для иностранцев в Калининграде появятся в 2019 году

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Иностранцы с 1 июля 2019 года смогут въезжать в Россию через Калининградскую область по электронной визе. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Калининградской области иностранцам будут выдавать электронные визы. Об этом сообщил Дмитрий Медведев. Планируется, что упрощенная система полностью заработает с 2019 года, передает "ТВ Центр".

Для резидентов особой экономической зоны введут дополнительные налоговые льготы. Там зарегистрировано около 130 компаний, а объем инвестиций превысил 100 миллиардов рублей.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что правительство разработало для юридических лиц, помимо стандартного банкротства, новую процедуру реструктуризации долгов.

"Это более гибкий инструмент. Что предполагается: в течение 4 месяцев должник будет обязан представить план реструктуризации долгов, этот план также могут предложить конкурсные кредиторы, уполномоченные структуры, антикризисные управляющие. На исполнение плана отводится не более 4 лет", - рассказал Медведев.