Василий Небензя назначен постпредом России при ООН

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Указом президента Василий Небензя назначен постоянным представителем России при ООН. Документ опубликован на сайте Кремля. Другим указом глава государства освободил Небензю от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Василий Небензя назначен постоянным представителем Роосии при ООН. Указ президента опубликован на сайте Кремля. Небензю освободили от должности заместителя министра иностранных дел.

Небензе 55 лет, он находится на дипломатический работе с 1983 года, замминистра иностранных дел - с 2013 года.

Изначально СМИ называли основным кандидатом на пост постпреда при ООН представителя России при НАТО Александра Грушко. Также в прессе звучала фамилия замминистра иностранных дел Анатолия Антонова.

Должность постоянного представителя России при ООН стала вакантной после смерти Виталия Чуркина, который возглавлял постпредство более 10 лет. Он скончался 20 февраля 2017 года, не дожив до своего 65-летия всего один день. Чуркин умер в своем рабочем кабинете.

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