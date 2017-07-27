"Жизнь испортили": фигурантка дела "пьяного мальчика" упрекнула СМИ

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Мособлсуд признал законным арест Ольги Алисовой, обвиняемой в наезде на 6-летнего ребенка в Балашихе. Представитель прокуратуры сообщил, что подсудимая мешала расследованию дела. Сама же женщина потребовала удалить журналистов из зала.

"СМИ испортили мне жизнь", - заявила Ольга Алисова, возражая против присутствия телекамер во время рассмотрения ее жалобы в Московском областном суде. Операторов и фотографов попросили удалиться. Оспаривала Алисова свою меру пресечения. До 15 сентября Железнодорожный городской суд постановил оставить ее под стражей, передает "ТВ Центр". За то, что нарушала условия подписки о невыезде.

Обвиняемая и ее адвокат с таким поворотом дела не согласны. Ольга должна выйти на свободу, считает сторона защиты. Главный аргумент: 9-летнюю дочь нужно готовить к школе. Кроме того, Алисова после ДТП якобы получала угрозы. Ей даже пришлось изменить прическу и цвет волос. Да и проживать по месту регистрации было невозможно. Впрочем, эти доводы суд не убедили.

Между тем расследование дела о резонансном ДТП завершено. Полиция свою работу сделала, документы направлены в суд. Следователи пришли к выводу, что в момент происшествия 23 апреля Ольга Алисова разговаривала по телефону, а скорость автомобиля была выше разрешенной. К тому же экспертиза установила: техническая возможность избежать наезда на пешехода у водителя была. Все это Ольга Алисова отрицает. Для нее неожиданностью стало и нахождение в крови погибшего 6-летнего Алеши Шимко большой дозы алкоголя. Как раз из-за этого история прогремела на всю страну.

Долгое время дело о ДТП вообще не хотели возбуждать. Зато теперь расследования сразу два: по факту происшествия и халатности. По этому делу с отца мальчика уже взяли подписку о неразглашении и назначили еще одну комплексную экспертизу.

Матвей Шестаков, Максим Сидоренко. "ТВ Центр".