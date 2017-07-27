В 2017 году в Москве будет построено 5 профессиональных футбольных полей

Теги: Москва собянин футбол спорт

Пять профессиональных футбольных полей откроются в Москве до конца года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения уже готового объекта на Ново-Рязанской улице. Там занимаются ребята из спортивной школы олимпийского резерва "Сокол". Помимо искусственного поля с подогревом, построен и административный комплекс с раздевалками, душевой и медкабинетом.

9 утра и тренировка уже в разгаре. На поле оттачивают мастерство дети всех возрастов. Эта школа зарекомендовала себя еще в 70-х, отмечает "ТВ Центр".

"Школа существует давно. Когда я еще мальчиком, в "Динамо" еще занимался, мы играли против "Сокола", против этой школы. Вот, спасибо, что построили и дали этот стадион нам в центре Москвы", - говорит тренер школы "Сокол" Алексей Пискунов.

Сотни побед, сотни запомнившихся навсегда дат. Многие современные звёзды футбола — воспитанники этой школы. На сегодняшний день здесь проходят обучение почти 1200 человек. Есть и дети с нарушением слуха, для которых в школе созданы особые условия. Все тренировки проводятся абсолютно бесплатно. В четверг Сергей Собянин осматривал новое футбольное поле.

"В Москве футбол является одним из самых популярных видов спорта, здесь присутствуют и профессиональные клубы, и десятки тысяч любителей футбола, которые занимаются на сотнях различных площадок. Мы приняли год тому назад программу строительства одиннадцати крупных стадионов и почти практически профессиональных полей. А такое как вот здесь вот на Соколе. Поля такого высокого уровня", - рассказал Сергей Собянин.

Искусственное покрытие последнего поколения с подогревом позволит тренироваться в любое время года, мачты освещения для использования поля в вечернее время, новые трибуны на 99 мест, спортзал, удобные душевые и раздевалки. Причем, записаться сюда очень просто.

Москва сейчас активно инвестирует в спорт. На деньги из бюджета ведётся строительство 11 профессиональных футбольных полей для учеников спортшкол. И это вполне объяснимо, ведь футбол - один самых любимых видов спорта москвичей. В системе школ им занимаются 16 тысяч жителей столицы. Каждый год открываются все новые и новые секции и спортивные объекты.

Елизавета Родина, Максим Панкин, Дмитрий Шаракин и Михаил Федоров, "ТВ Центр".