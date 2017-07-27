В Германии предложили решение конфликта Siemens с Россией
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Восточный комитет немецкой экономики не поддерживает возможный выход компании Siemens с рынка России из-за ситуации с турбинами. Если Москва согласится вернуть немецкой компании поставленные в Крым турбины, проблема будет "легально решена", считает управляющий директор комитета Михаэль Хармс.
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens, передает РИА Новости.
"Все еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения", - сказал управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.
По его мнению, это стало бы легальным решением проблемы, хотя из-за большого общественного резонанса негативного эффекта избежать не получится.
Восточный комитет немецкой экономики также не поддерживает возможный выход компании Siemens с рынка России из-за ситуации с турбинами.
Ранее комитет постоянных представителей стран - членов ЕС в Брюсселе согласовал введение персональных санкций против ряда физических и юридических лиц из России на фоне скандала вокруг поставки в Крым турбин производства Siemens.
21 июля концерн объявил о начале процесса разрыва лицензионного соглашения на поставку оборудования для электростанций. Решение объяснили тем, что компания получила "достоверную информацию" о том, что именно ее газовые турбины вопреки условиям договора "незаконно перемещены в Крым".
Siemens подал против "Технопромэкспорта" иск в Московский арбитражный суд, который должен рассмотреть его 21 августа.
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