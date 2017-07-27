Лишенную водительских прав Багдасарян вновь поймали за рулем

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На западе Москвы полицейские вновь задержали пожизненно лишенную водительских прав Мару Багдасарян за рулем автомобиля. В отношении девушки составили три административных протокола.

Лишенную водительских прав стритрейсершу Мару Багдасарян вновь задержали сотрудники полиции за рулем автомобиля, сообщает "Интерфакс".

Девушку задержали в ночь на 27 июля на западе Москвы. Автомобиль передали законному владельцу, а в отношении Багдасарян составили три административных протокола: управление автомобилем без водительских прав, управление автомобилем водителем, лишенным прав и нарушение правил госрегистрации транспортных средств.

В марте Багдасарян выложила фотографию за рулем автомобиля через день после решения суда о пожизненном лишении прав. Тогда прокуратура Москвы поручила ГИБДД разобраться с ситуацией.

21 марта Савеловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав Мару Багдасарян по медицинским показаниям. У девушки обнаружили эпилепсию.

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