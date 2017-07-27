Желтый уровень опасности объявили в Москве 28 июля из-за грозы и ветра

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В предстоящую пятницу в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают москвичей о грозе, ветре и жаре. Днем воздух в столице может прогреться до 31 градуса.

Синоптики объявили в столице желтый уровень погодной опасности в предстоящую пятницу из-за грозы, ветра и жары. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"По прогнозам синоптиков в пятницу, 28 июля, днем воздух в Москве прогреется до 29-31 градусов, по области - до 27-32 градусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, днем ожидается восточный ветер до восьми метров в секунду. При грозе его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

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