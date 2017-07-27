В Кремле позитивно оценили ситуацию в зонах деэскалации в Сирии

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В Кремле позитивно оценивают динамику в районах Сирии, где созданы зоны деэскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва довольна тем, как идет создание зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Газета.ru.

"Позитивно, не без трудностей, но констатируется позитивная динамика там, где эти зоны уже заработали. Предстоит продолжить работу еще по двум зонам деэскалации, но в целом оценка позитивная", - сказал представитель Кремля.

О создании зон деэскалации делегации России, Ирана и Турции договорились в ходе переговоров в Астане. В зоны входят провинция Идлиб, Восточная Гута, Дераа и Эль-Кунейтра, а также отдельные районы Алеппо, Латакии и Хамы.

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