Москвичам разрешили жениться в зоопарке
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Жители столицы теперь могут заключать браки в Московском зоопарке. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Ранее подобное разрешение уже получили усадьба "Кусково", Музей Москвы, Государственный музей Пушкина и музей-усадьба "Останкино".
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому церемонии бракосочетания теперь можно будет проводить на территории Московского зоопарка. Об этом сообщает "Интерфакс".
Распоряжение о проведении торжественных церемоний бракосочетаний на территории учреждений культуры и объектов культурного наследия в первый раз было принято в 2006 году. Тогда разрешение на это получили усадьба "Кусково", Музей Москвы, Государственный музей Пушкина и музей-усадьба "Останкино".
Кроме того, в перечень мест, где можно заключить брак, включены Центральный музей Великой Отечественной войны, Московский государственный объединенный музей-заповедник, Московская государственная картинная галерея Илья Глазунова, музей-заповедник "Царицыно" и некоторые другие учреждения.
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