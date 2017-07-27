В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

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В международном аэропорту Стамбула самолет казахстанской авиакомпании Scat Airlines задел хвост турецкого авиалайнера компании Turkish Airlines. Рейс турецкого самолета был отменен, пассажиры вылетели другим лайнером.

В международном аэропорту Стамбула имени Ататюрка столкнулись два воздушных судна, пассажиров эвакуировали и отправили другим самолетом, передает РИА Новости.

Самолет казахстанской авиакомпании Scat Airlines, направляющийся в Актау, задел хвостовую часть турецкого лайнера авиакомпании Turkish Airlines, который планировал вылететь в китайский Тайбэй.

В результате инцидента рейс турецкой авиакомпании был отменен, 286 пассажиров отправились в место назначения другим самолетом.

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