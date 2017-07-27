Депутаты стали вносить меньше инициатив

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Депутаты Госдумы вносят меньше законопроектов, чем парламентарии предыдущего созыва. Исследование работы народных избранников провела "Газета.Ru". Ни одна из законодательных идей правительства, внесенных в текущую Думу, не была отклонена депутатами на пленарном заседании.

В Госдуму нового созыва до конца прошлой недели было внесено 1036 законопроектов. В прошлом созыве до последнего пленарного заседания 2012 года примерно на 10% больше - 1181, подсчитала "Газета.Ru". Издание провело исследование работы депутатов.

Всего в текущем созыве правительство инициировало 253 законопроекта. Окончательное решение принято уже по 79 из них. 78 стали законами (30,8%), подписанными президентом. При этом ни одна из законодательных идей правительства, внесенных в текущую Думу, не была отклонена депутатами на пленарном заседании.

В прошлом созыве за первые две сессии правительство внесло 213 законопроектов. Показатель законопроектов, превратившихся в закон к моменту последнего пленарного заседания 2012 года, чуть выше, но не сильно - 90.

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