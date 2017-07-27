Путин прибыл в Финляндию на переговоры с Ниинистё

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Владимир Путин в четверг прибыл в финский город Савонлинна. Там президент России проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Владимир Путин прибыл в Савонлинну, где проведёт переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии, передает "ТВ Центр".

Как ожидается, лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природо-охранной сферах. Затронут главы государств и международные проблемы, в том числе тему борьбы с терроризмом.