Прокуратура обжаловала приговор Полонскому

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Надзорное ведомство обжаловало приговор предпринимателю Сергею Полонскому, который был освобожден в связи с истечением срока давности по делу о мошенничестве.

Пресненский районный суд Москвы сообщил, что приговор бизнесмену Сергею Полонскому обжалован прокуратурой. Об этом сообщает в четверг "МИР 24".

"Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Полонскому", - отметили в суде.

Гособвинение просило приговорить бизнесмена к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей.

12 июля бизнесмен был признан виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов в столице и приговорен к пяти годам лишения свободы. Тем не менее, от наказания Полонский был освобожден в связи с истечением срока давности.

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