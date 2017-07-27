Прокуратура обжаловала приговор Полонскому
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Надзорное ведомство обжаловало приговор предпринимателю Сергею Полонскому, который был освобожден в связи с истечением срока давности по делу о мошенничестве.
Пресненский районный суд Москвы сообщил, что приговор бизнесмену Сергею Полонскому обжалован прокуратурой. Об этом сообщает в четверг "МИР 24".
"Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Полонскому", - отметили в суде.
Гособвинение просило приговорить бизнесмена к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
12 июля бизнесмен был признан виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов в столице и приговорен к пяти годам лишения свободы. Тем не менее, от наказания Полонский был освобожден в связи с истечением срока давности.
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