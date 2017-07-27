У москвича из машины украли 220 пар обуви

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На юго-востоке Москвы из автомобиля 48-летнего жителя столицы украли 220 пар обуви. Как сообщил источник в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.

У жителя столицы украли 220 пар обуви из автомобиля. Об этом сообщило портал "Русская планета" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел на улице Юных Ленинцев в районе Кузьминки. Неизвестный разбил стекло в автомобиле 48-летнего москвича и похитил коробку, в которой находились 220 пар обуви.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.