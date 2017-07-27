Белый дом сообщил о готовности Трампа ужесточить антироссийские санкции

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Дональд Трамп может отклонить санкции против России, чтобы сделать их еще жестче. Об этом заявил представитель Белого дома Энтони Скарамуччи. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что позиция Москвы в отношении расширения ограничительных мер будет сформулирована после согласования законопроекта в Вашингтоне.

Дональд Трамп может наложить вето на новые антироссийские санкции, чтобы реализовать "еще более сильные" ограничительные меры. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление главы департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи.

Он отметил, что президент США предпочитает "контрмеры", в том числе в отношении России, и такие шаги президента нравятся его согражданам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы в отношении готовящегося в США законопроекта о санкциях будет сформулирована позднее. "Там продолжается процесс согласования. Когда он будет финализирован, тогда можно будет формулировать какое-то отношение", – приводит его слова "Газета.ру".

Тем временем "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД России сообщил, что в случае подписания Трампом нового пакета антироссийских санкций Москва будет готова ответить на них симметрично. В частности, среди пунктов контрмер есть арест дипломатической дачи США в Серебряном бору, высылка 35 американских дипломатов и ограничение на количество сотрудников дипмиссии в нашей стране.

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