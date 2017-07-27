Саакашвили намерен обжаловать лишение его украинского гражданства

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В партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" сообщили, что экс-губернатор Одесской области намерен обжаловать решение о лишении его украинского гражданства. По данным пресс-службы партии, юристы уже готовят соответствующие документы.

Михаил Саакашвили намерен обжаловать решение о лишении его украинского гражданства. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу партии "Движение новых сил", лидером которой является бывший губернатор Одесской области.

"Этот указ будет обжалован в суде. Юристы уже готовят документы", - говорится в сообщении.

О лишении Саакашвили гражданства сообщила накануне Миграционная служба Украины. По данным ведомства, соответствующий указ был подписан украинским президентом Петром Порошенко. Саакашвили, в свою очередь, заявил, что намерен остаться в Киеве.