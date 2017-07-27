"Особый цинизм": Путин объяснил санкционную политику США

Теги: Политика путин финляндия санкции

Финляндия стала в четверг местом рабочей поездки Владимира Путина. Российский президент провел встречу со своим финским коллегой Саули Нийнистё. Обсуждались как актуальные международные проблемы, в частности, новый пакет американских санкций, так и вопросы двустороннего сотрудничества.

Для обеих сторон этот визит явно больше, чем рядовое посещение главой одного государства страны-соседа. С одной стороны, весьма непростые отношения России с ЕС и стремительно меняющаяся ситуация вокруг санкций. С другой - многолетние взаимовыгодные связи. В Финляндию Владимир Путин прибыл по личному приглашению президента страны. Саули Ниистё встретил российского лидера возле автомобиля. Никакого особого официоза. Просто и по-дружески, передает "ТВ Центр".

Встреча двух делегаций началась в небольшом городке Пункахарью. Интерьеры- под стать живописной природе вокруг. За стол переговоров российская и финская стороны сели в деревянном здании старейшего в стране отеля. Стол для официальных мероприятий достаточно узкий. Обстановка, с одной стороны. простая. С другой - настраивающая на близкое общение.

На совместной пресс-конференции лидеры двух стран отметили целый ряд вопросов, где сотрудничество успешно и взаимовыгодно: это и увеличивающийся товарооборот и совместные экологические и энергетические и инвестиционные проекты. При участии "Росатома" в Финляндии строится АЭС. Увеличивается количество совместных российско-финских предприятий.

Владимир Путин отметил сбалансированный подход Хельсинки во внешней политике. Его коллега Саули Ниинистё заговорил о болезненности санкций – как для России, так и для Евросоюза. По приблизительным оценкам, только его страна ежемесячно теряет по 100 миллионов долларов. Российский лидер был еще жестче в оценках экономических мер воздействия, насаждаемых из-за океана всей Европе в ущерб ее собственным экономическим интересам и энергетической безопасности. Вопрос возник относительно очередного законопроекта американского Конгресса о новом пакете санкций.

"Что касается трансграничности американского законодательства, я давно об этом говорил еще начиная с 2007 года в Мюнхене. Эта практика неприемлема, она разрушает международное право. А как на это реагируют другие страны мира - это зависит от степени из суверенитета и готовности его защищать. Если то же самое произойдет в данном случае, то это вызывает особые сожаления, потому что это уже действия с отягчающими обстоятельствами и, я бы сказал, с особым цинизмом. Потому что это явная попытка использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих союзников", - отметил президент России.

По словам Путина, окончательного варианта законопроекта Конгресса США о введении новых санкций в Москве пока еще не видели, но Россия будет реагировать в зависимости от того, в каком виде будет принят документ.

"Мы видим, что на протяжении длительного времени нас пытаются постоянно провоцировать, то вот дипломатов большое количество выслали без объяснения причин, то дипломатическую собственность отторгли, что вообще ни в какие рамки не укладывается, поскольку противоречит международным правилам. Санкции те же самые тоже незаконны. Нарушат принципы международной торговли и правила ВТО. Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно и терпеливо. Но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно терпеть это хамство в отношении нашей страны", - указал Путин.

Впрочем, подвел итог российский президент, что бы ни происходило сейчас, в будущем Россия и США должны выйти на какие-то элементы сотрудничества и взаимодействия. Путин выразил сожаление по поводу ухудшения российско-американских отношений, поскольку две державы могли бы эффективнее решать международные проблемы, в частности, бороться с терроризмом и незаконной миграцией. Это уже часть ответа на вопрос американского журналиста, сотрудника ведущего информационную войну против Дональда Трампа канала CNN. Именно это СМИ всячески раздувало скандал о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы. Проверкой фактов и приведением аргументов репортер не стал себя утруждать и общаясь с российским президентом, спросил, как будто сам себя лишний раз убедил - без Кремля тут точно не обошлось: мол, мистер Путин на фоне расследования о вмешательстве Москвы не жалеете ли вы, сидя в своем кабинете в Кремле, о том, что Трамп стал президентом США?

"Что касается избрания президента США - это не наше дело и не нам давать оценки его работе. Это дело американского народа. Что касается расследования, о которых вы сказали, я не считаю что это расследование, потому что расследование предполагает выяснение полноты всех обстоятельств, а мы видим просто нарастание антироссийской истерии. Скорее всего, это использование внешних инструментов внутриполитической борьбы против Трампа. Очень жаль, что российско-американские отношения приносятся в жертву для решения внутриполитических американских вопросов", - заявил Путин.

Американские репортеры попытались поддеть и президента Финляндии за его хорошие отношения с Россией - мол, его стране приходится балансировать между Москвой и Вашингтоном.

"Что касается балансирования, я хочу вам напомнить, что на этом мероприятии американские телекомпании задали вопросов вдвое больше, чем остальные. Да, Финляндия выстраивает отношения с соседней страной, с Россией у нас хорошие сбалансированные отношения и речь не идет о том, чтобы Финляндия балансировала. Я хочу напомнить о том, что и прошлым летом на саммите НАТО в Варшаве говорилось о необходимости выстраивания диалога. И федеральный канцлер Меркель и Эммануэль Макрон говорят о том же. И мне кажется, что это хорошо", - отметил Нийнистё.

Визит Владимира Путина в Финляндию совпал с празднованием столетия независимости страны. По этому поводу торжества проходят во всех городах. У российской делегации в четверг не только официальная программа, но и круиз на пароходе в замок Олавинлинна. Там запланирован торжественный ужин. После чего два лидера посетят оперный спектакль Большого театра, который сейчас находится с гастролями в Финляндии.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".