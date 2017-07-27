Берлин заявил об отсутствии единства с Вашингтоном в вопросе санкций

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Введением односторонних санкций Вашингтон разрушил координационное партнёрство с Европой. Об этом заявил уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. Он подчеркнул, что в результате нового пакета антироссийских мер страдают европейские страны. И если раньше США согласовывали шаги со своими союзниками, то теперь открыто игнорируют их интересы.

Хотя этот момент внимание почти всего мира обошло стороной, Конгресс США в среду внёс в новый закон санкции ещё и против Венесуэлы. Они касаются 13 госслужащих подрывающих, по мнению Штатов, "демократические основы" республики. Николас Мадуро по такому поводу устроил торжества. Президент подарил "санкционным" чиновникам копии сабли Симона Боливара, похвалив их за успешную работу, передает "ТВ Центр".

"Эту группу патриотов я поздравляю с попаданием в империалистический список санкций. Вся Венесуэла готова оказать вам поддержку в борьбе против этой ужасной, обнаглевшей, пафосной страны. Американские империалисты считают, что они - это мировое правительство, и что мы должны принять это. Ничего подобного не будет!" – заявил Мадуро.

Фрагмент закона, где говорится о Венесуэле, на самом деле, важный. Именно этот пункт окончательно даёт понять, что новый санкционный проект как-то уж очень сильно пахнет газом. И нефтью. Санкции коснутся ещё и менеджмента венесуэльской нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima. Более того, Белый дом грозится полностью запретить импорт сырого топлива из Венесуэлы. В таком случае, нефть и газ (их стоимость, во многом, взаимосвязана) значительно подорожают.

Отправить свои танкеры с топливом, да ещё и по подросшей цене в Европу - вот мечта Вашингтона. Законопроект о санкциях призван, в том числе, серьёзно затруднить реализацию русско-немецкого проекта "Северный поток-2". Новая труба должна заменить сокращающиеся объемы поставок с голландских месторождений. В Германии намерения партнёров из США прекрасно понимают.

"Мы понимаем, американцы хотели бы поставлять в Европу свой сжиженный газ. Но давайте понимать, что российский газ намного дешевле. В законе ещё говорится, что эта мера позволит создать новые рабочие места в Америке. Видимо, за счёт сокращения рабочих мест в Европе. Это просто неприемлемо, чтобы решения об энергетической безопасности Европы принимались в Вашингтоне", - отметил менеджер немецкого комитета по экономическим отношениям с восточной Европой Микаэль Гармс.

В Германии уже заявили, что ограничительные меры США создают новое поле для конфликтов, вселяют неуверенность в европейских предпринимателей, но ещё и угрожают энергетической безопасности всей Европы. Ведь попасть под санкции может любое сотрудничество между странами ЕС и Россией в сфере энергетики, вплоть до ремонта трубопроводов. От которых зависит снабжение европейцев энергией. Понятно, что новость не сходит с первых полос европейской прессы.

"Российское правительство, весь Евросоюз и немецкие экономические круги критикуют ограничительные меры, которые США планируют ввести против России. Дональд Трамп оставил открытым вопрос, наложит ли он вето на документ", - пишет немецкое издание Zeit.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил СМИ, что ЕС уже рассматривает возможные ответные меры. В числе основных - объявление американского закона неработающим на европейской территории, а также запрет финансирования банками Европы компаний из США. Хотя документ ещё должен пройти через Сенат и быть подписан президентом, эксперты считают закон состоявшимся.

"Рассчитывать на то, что законопроект не пройдет Сенат США, не приходится. Так же, как и не приходится рассчитывать на то, что его сможет не подписать президент Трамп. Трамп, по сути дела, в безвыходной ситуации", - отметил Чижов.

По официальной информации Белого дома, в проект ещё до конца недели могут внести изменения. Об этом заявила новый пресс-секретарь администрации президента Сара Сандрес. Представитель Белого дома Энтони Скарамуччи позже дополнил в интервью CNN, что Дональд Трамп готов согласовать более жёсткий вариант антироссийских санкций.

"Он может подписать санкции именно в таком виде, в каком они есть, или он может наложить вето на санкции и обсудить даже более жесткую сделку против России", - сказал он.

Удивляться не приходится. Как и предсказывали эксперты, в новой Америке возможно всё.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".