Клиентов туроператора "Аэлита Трэвел" просят заново оплатить авиабилеты

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Туроператор "Аэлита Трэвэл", который объявил на прошлой неделе о приостановке своей деятельности, предложил своим клиентам повторно оплатить авиабилеты в Болгарию. Тысячи клиентов сейчас пытаются выяснить, что им делать с уже оплаченными турами. И не без оснований опасаются, что даже страховое покрытие получить им будет не у кого. Проверку работы туроператора начал Следственный комитет.

Зажигательным рок-н-роллом юные танцоры из Петербурга собирались удивить жюри международного хореографического конкурса в Болгарии. Сегодня сценическое платье Люба несет домой и, скорее всего, повесит в шкаф. Поездка отменяется. Родители еще в марте заказали отдых детей на черноморском побережье у компании "Аэлита Трэвел". Взяли турпакет: перелет, проживание в детском пансионате. И спокойно ждали даты вылета - 1 августа. Однако несколько дней назад на сайте турфирмы появилось тревожное, написанное со всевозможными ошибками, сообщение о том, что "Аэлита" прекращает сотрудничество с детским лагерем по вине якобы принимающей стороны. И в принципе прекращает работу, передает "ТВ Центр".

"В связи с невозможностью туроператора "Аэлита Трэвел" исполнить свои обязательства по договорам о реализации туристского продукта по независящим от него причинам, и на основании Федерального закона "О туристской деятельности в Российской Федерации", настоящим уведомляем о приостановке туроператорской деятельности c 17 июля 2017 года. Организация отдыха в детском оздоровительном лагере "Олимпиум" в Болгарии по вышеуказанной причине невозможна. В силу сложившейся ситуации, предлагаем лицам, имеющим с "Аэлита трэвел" договорные отношения по реализации туристского продукта, прибыть в офис с целью составления заявлений на возврат уплаченных денежных средств и решения вопроса страхового возмещения", - говорится в сообщении на сайте.

Надежда Смирнова заплатила за черноморскую гастроль дочери и последующее оздоровление 52 тысячи рублей. Сумма для школьного учителя серьезная, женщина поспешила вернуть свои деньги.

"Менеджер сказала: мы вам ничего предложить не можем. Пишите заявление на возврат денег. Но мы вам сразу говорим, что ничего не вернем. Мы перенаправим заявление в страховую компанию. А страховая компания уже прекратила сотрудничество с нами", - рассказала Надежда Смирнова.

Надежде отчасти повезло. Она хотя бы успела застать представителя компании на рабочем месте. И это при том, что из офиса московского женщину по электронной почте направили именно по месту заключения договора. В офисе не лукавят. Страховая компания прекратила сотрудничать с туроператором, потому что сотрудничать юридически не с кем. "Аэлита трэвел" в мае Ростуризмом была исключена из реестра туристических операторов, поскольку некорректно оформила документы на продление. Сроки договоров со страховщиками истекли.

"Аэлита Трэвел" - крупная компания, работавшая в городах Северо-Запада и Москве. Несмотря на весь ворох проблем, специалисты отрасли уверены в положительном разрешении вопроса.

"В пользу оператора хочу сказать, что он не отказывается в перспективе от исполнения всех своих обязательств. В первую очередь, финансовых. Другой момент - надо понимать, что денег у него нет. Выяснилось, что у "Аэлиты" есть должники. Компания будет работать над тем, чтобы деньги возвращались к ней на счета и рассчитываться с клиентами", - рассказал директор ассоциации туроператоров "Турпомощь" Александр Осауленко.

Багаж проблем тысяч туристов - известно, что только в этот болгарский детский лагерь собирались 800 человек - пополняется еще одним фактом. Несмотря на то, что лететь людям теперь фактически некуда, лететь они должны. У многих невозвратные билеты. Авиаперевозчиков беды туроператора или отдельно взятого детского пансионата, который не может принять гостей из России, не интересуют. Однозначно выигрывают в этой ситуации дети, сегодня отдыхающие на черноморском побережье. Из-за неразберихи их отдых уже затянулся на несколько дней. Однако в Ростуризме заверяют, что все вернутся на родину в ближайшее время.

Павел Прокопенко, Анна Морозова, "ТВ Центр".