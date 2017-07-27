Стритрейсершу Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч за езду без прав

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Лишенную водительских прав Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей. Ее задержали за рулем автомобиля около 3:00 на западе Москвы. Водительских прав у нее не было.

Стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД столицы.

"Девушка, лишенная водительских прав, оштрафована на 15 тысяч рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП России", - сказал он.

Багдасарян была задержана на западе Москвы за рулем автомобиля. Ее машину остановили сотрудники ГИБДД около 3 часов ночи. Документов на управление автомобилем у нее не было.