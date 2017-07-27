Президент Финляндии заявил об активизации отношений с Россией

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Отношения Хельсинки и Москвы активизировались, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Он также заявил о позитивном ходе обсуждения вопроса безопасности в небе над Балтийским морем.

В отношениях России и Финляндии заметна активизация и оживление. Об этом заявил в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё. "В настоящее время, как подобает хорошим соседям, у нас очень много двусторонних отношений, связей. Мы также наблюдаем определенное оживление, активизацию этих отношений, так как в экономическом плане дела идут лучше и лучше в обеих странах", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Ниинистё, между странами вырос товарооборот, а также поток туристов.

Ниинистё также отметил позитивные подвижки в обсуждении вопроса авиабезопасности над Балтикой. "В рамках этого формата удалось договориться о хорошей практике именно в том, что касается авиации, что касается безопасности полетов. Обсуждение, рассмотрение вопроса о включении транспондеров при полетах также продолжается, насколько нам известно, в таком хорошем духе", - приводит его слова "Интерфакс".