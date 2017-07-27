В Сети появилось фото со свадьбы внука Пугачевой Никиты Преснякова

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Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на 20-летней Алене Красновой. В Сети появились снимки со свадьбы.

В Сети появилась фотография со свадьбы музыканта Никиты Преснякова. "Вот и настал этот счастливый день!!!!", — прокомментировал он снимок в Instagram.

Избранница Преснякова – 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова.

Никита Пресняков – сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и внук Аллы Пугачевой.