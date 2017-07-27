Путин: Россия не готова бесконечно терпеть хамство США

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Владимир Путин, комментируя американский законопроект о санкциях, заявил, что российская сторона сдержанно и терпеливо реагирует на действия США, но не готова бесконечно терпеть подобное хамство. По его словам, Москва еще не приняла решение по ответным действиям, и сделает это после появления окончательного варианта закона о санкциях.

Россия не будет бесконечно терпеть хамство со стороны США. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, комментируя американский законопроект о санкциях.

"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать, невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", - передает слова главы государства "Интерфакс".

Президент отметил особый цинизм в принятии законопроекта о санкциях. По его словам, США явно пытаются использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе.

"Это действия с отягчающими обстоятельствами и, как бы я сказал, с особым цинизмом. Это явно попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих соратников в данном случае", - заявил глава президент.

Путин отметил, что решение об ответе Соединенным Штатам пока не принято. Москва ожидает окончательного варианта закона о санкциях.

"Но в любом случае, мы считаем, что, чего бы там ни происходило в ближайшее время, в будущем стратегически мы обязательно должны выйти на какие-то элементы сотрудничества и договоренности. Надеюсь, что в конечном итоге так оно и будет", - сказал глава государства.