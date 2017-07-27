Три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Абхазии

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В результате крушения легкомоторного самолета в Пицунде погибли три человека. По данным абхазского МВД, на борту воздушного судна находились пилот и два пассажира - женщина и ребенок. Самолет упал на суше. Подробности происшествия выясняются.

В результате падения легкомоторного самолета в Пицунде погибли три человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД Абхазии.

Самолет упал на суше. На его борту находились пилот и два пассажира - женщина и ребенок. Подробности происшествия выясняются.

В свою очередь МЧС республики сообщило, что самолет упал в реку Бзыбь. На его борту находились пилот, мужчина и 10-летняя девочка. Погибшие доставлены в морг. Их личности пока не установлены.