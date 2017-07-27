В Орле задержали захватившего заложницу пациента психбольницы

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В центре Орла задержали пациента психиатрической больницы, захватившего в заложники женщину-полицейского. Жизни сотрудницы правоохранительных органов ничто не угрожает. В настоящее время выясняются мотивы преступления. По данному факту проводится доследственная проверка.

В центре Орла задержали пациента психиатрической больницы, захватившего в заложники женщину-полицейского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СКР.

Пациент 1989 года рождения сбежал из больницы накануне. В четверг в центре Орла взял в заложники женщину-полицейского, а затем ранил ее ножом.

"На данный момент сотрудник полиции освобождена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мужчина задержан, мотивы преступления уточняются", - рассказали в СК.

По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливаются точный диагноз задержанного и мотивы совершенного им преступления. По результатам проверки будет принято процессуального решение.