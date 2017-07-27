Продажи мороженого в Москве упали втрое

Теги: Общество продажа москва

В московском регионе в первые месяцы лета из-за холодов втрое упали продажи мороженого. Как сообщили в Союзе мороженщиков России, за Уралом, где была жара, продажи шли очень эффективно. Представители отрасли считают, что выйти на уровень продаж прошлого года удастся только если жара продержится в столице до конца лета.

В московском регионе из-за холодов в три раза упали продажи мороженого. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Союз мороженщиков России.

Как отметил представитель организации, погода в первой половине лета не располагала к употреблению мороженого.

"Когда было холодно, продажи, по разным оценкам, упали в два-три раза по сравнению с прошлым годом. Особенно это актуально для московского региона, так как в первые летние месяцы здесь стояла холодная погода, а, например, за Уралом наоборот была жара, и продажи шли очень эффективно", - рассказал источник.

По его словам, выйти на уровень продаж предыдущего года удастся, если установившаяся в столичном регионе жара продержится до конца лета. Представитель союза отметил, что продажи уже возросли.